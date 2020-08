Donne che lasciano uccidere i propri figli (Di mercoledì 26 agosto 2020) È una settimana che ci penso, da quando è accaduto, da quando la notizia ha cominciato a girare sui vari siti di informazione e poi sui social. Un bambino di ventun mesi, nemmeno due anni, muore all’ospedale di Modica, sul suo corpo vengono riscontrate lesioni riconducibili a maltrattamenti perpetrati nel tempo, fratture, bruciature, tagli, fino al tragico epilogo del 17 agosto, quando Evan viene ucciso di botte dal convivente della madre, Salvatore Blanco. Muore per trauma cranico. Il motivo? Il suo pianto. La cosa sconvolgente di tutta questa situazione è il silenzio, l’omertà con cui questo piccolo essere umano è stato lentamente accompagnato alla morte. Tutti sapevano, c’era addirittura un’indagine per maltrattamenti nei confronti della madre, inchiesta aperta aperta alla fine di luglio, dopo l’ennesima frattura alla ... Leggi su dilei

