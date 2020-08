Dj morta: trovate tracce di sangue sul cranio di Gioele, bimbo ha battuto testa in auto? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Messina, 26 ago. (Adnkronos) - Sul cranio di Gioele sono state riscontrate, come apprende l'Adnkronos, delle "micro tracce di sangue" con "infingimento osseo". In altre parole, il bimbo di 4 anni trovato senza vita nei boschi di Caronia (Messina), potrebbe avere auto una emorragia cerebrale. E' quanto emergerebbe da un primo esame autoptico sui resti del piccolo Gioele eseguito oggi al Policlinico di Messina. Per i periti che hanno visionato il cranio, il bambino potrebbe avere "sbattuto la testa contro una superficie non particolarmente dura", quindi anche l'interno di una macchina. A questi punti potrebbe prendere quota sempre di più l'ipotesi dell'incidente in auto che ... Leggi su liberoquotidiano

Agenpress : Dj morta. TAC sul corpo del piccolo Gioele prima dell'autopsia. Trovate piccole pietre - fanpage : #26agosto Oggi l'autopsia sui resti del piccolo Gioele - TV7Benevento : Dj morta: nuovi accertamenti su tracce biologiche trovate nel'auto di Viviana... - marsipan_art : @glitterfantasy_ se mi trovate morta in un fosso saprai perchè uwuwuwuwuwuuwuwu -

Ultime Notizie dalla rete : morta trovate Dj morta, oggi l’autopsia sui resti di Gioele: accertamenti su tracce biologiche trovate in auto Fanpage.it Crema, un video mostra i movimenti di Alessandro Pasini dopo la morte di Sabrina Beccalli

A quale ora del giorno di Ferragosto Alessandro Pasini, 45enne di Crema unico accusato dell’omicidio di Sabrina Beccalli, 39 anni, potrebbe essersi liberato del corpo della donna? Tra le 5, ora presun ...

Autopsia su resti Gioele, “difficile stabilire se morto vicino madre”

MESSINA (ITALPRESS) – “Oggi non è possibile capire se il bambino sia morto vicino alla madre Viviana…”. Lo ha detto, parlando con i cronisti, Stefano Vanin, l’entomologo forense nominato come perito d ...

A quale ora del giorno di Ferragosto Alessandro Pasini, 45enne di Crema unico accusato dell’omicidio di Sabrina Beccalli, 39 anni, potrebbe essersi liberato del corpo della donna? Tra le 5, ora presun ...MESSINA (ITALPRESS) – “Oggi non è possibile capire se il bambino sia morto vicino alla madre Viviana…”. Lo ha detto, parlando con i cronisti, Stefano Vanin, l’entomologo forense nominato come perito d ...