Dj morta: oggi autopsia sui resti del piccolo Gioele (Di mercoledì 26 agosto 2020) Messina, 26 ago. (Adnkronos) - Sarà eseguita questa mattina alle 8, al Policlinico di Messina, l'autopsia sui resti del corpicino del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni, figlio di Viviana Parisi, la deejay trovata morta lo scorso 8 agosto cinque giorni dopo la sua scomparsa dopo l'incidente avvenuto sulla A20 Messina-Palermo. Al lavoro una task force di esperti, tra cui anche entomologi, geologi, zoologi, esperti in materia di tracce di animali che dovranno stabilire l'orario della morte ma anche le cause del decesso del bimbo e per quanto tempo è rimasto nel luogo in cui è stato trovato il tronco. Sono stati nominati, in particolare, Daniela Sapienza, professore associato di Medicina Legale presso l'università di Messina e medico legale, Elvira Ventura Spagnolo il medico ... Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Dj morta: oggi autopsia sui resti del piccolo Gioele... - LaFrauMi1 : .. nel caso non ci fosse il ciondolo... (Visto oggi. Morta!) - franzisksksksk : < twitter (ma anche il web in generale) in breve > x: 'oggi me la piglio ar culo me lo sento' y: 'oddio amo adoro,… - miocugino1 : RT @endlessocean98: Oggi stavo facendo vedere la foto profilo di crush alle mie amiche e una per sbaglio ha avviato la video chiamata, io m… - endlessocean98 : Oggi stavo facendo vedere la foto profilo di crush alle mie amiche e una per sbaglio ha avviato la video chiamata,… -