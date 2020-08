Daydreamer anticipazioni: EMRE e OSMAN, si accende lo scontro per LEYLA! (Di mercoledì 26 agosto 2020) A Daydreamer – Le Ali del Sogno, il fidanzamento ufficiale tra Leyla Aydin (Oznur Serceler) e OSMAN Isik (Ali Yagci) non metterà un punto definitivo ai sentimenti che EMRE Divit (Birand Tunca) sente nei riguardi della sua segretaria.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: PAUL rapisce ANNABELLE!Nelle prossime puntate, infatti, il fratello minore di Can (Can Divit) soffrirà infatti al pensiero di aver perso la donna che ama a causa degli intrighi della sua ex Aylin (Sevcan Yasar) ed instaurerà un rapporto abbastanza conflittuale con il macellaio/attore. Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: ecco perché Leyla si fidanzerà con OSMAN Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della ... Leggi su tvsoap

