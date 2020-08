Condannato per stupro e confermato presidente di Cotrab Basilicata, l’assessore lo difende: “No a valutazioni morali” (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA – Ha superato le 17mila firme la petizione lanciata dal movimento ‘Dalla stessa parte’ sulla piattaforma change.org per chiedere che il presidente del Cotrab (Consorzio trasporti Basilicata) venga destituito. Giulio Ferrara, come riporta il testo che accompagna la petizione, e’ stato condannato in via definitiva per violenza sessuale su una dipendente “abusando di relazioni di ufficio e di autorita’”. Leggi su dire

