Ciclismo, Davide Cassani dedica a Martini: “Saresti stato orgoglioso” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Alfredo, saresti stato orgoglioso di questi ragazzi. Ieri ti avevano promesso che avremmo dato l’anima e devo dire che ho provato una gioia immensa nel vedere i nostri ragazzi correre in questa maniera”. Il ct dell’Italbici, Davide Cassani, dedica alla memoria di Alfredo Martini il successo di Giacomo Nizzolo nella prova in linea Elite agli Europei di Plouay. “Ha vinto Giacomo Nizzolo e con lui hanno vinto Matteo Trentin, Giovanni Visconti, Diego Ulissi, Davide Cimolai, Davide Ballerini, Manuele Boaro, Edoardo Affini. Una squadra semplicemente fantastica”, ha scritto Cassani. Leggi su sportface

sportface2016 : #Ciclismo, Davide #Cassani dedica il successo di #Nizzolo a #Martini: 'Saresti stato orgoglioso' - AAlciato : RT @RegioneER: .@COMUNECERVIA Il racconto dello sport: riflessioni e ricordi dei protagonisti del calcio e del ciclismo come @MisterArrigo… - RobertoKenn19 : RT @RegioneER: .@COMUNECERVIA Il racconto dello sport: riflessioni e ricordi dei protagonisti del calcio e del ciclismo come @MisterArrigo… - RegioneER : .@COMUNECERVIA Il racconto dello sport: riflessioni e ricordi dei protagonisti del calcio e del ciclismo come… - dondolino92 : RT @RaiSport: #Nizzolo è il nuovo campione italiano su strada ???? Ha battuto in volata nell'ordine Davide #Ballerini e #Colbrelli ?? ?? http… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Davide Ciclismo, Davide Cassani dedica a Martini: "Saresti stato orgoglioso" Sportface.it Nizzolo si laurea campione europeo a Plouay, battuto Demare

PLOUAY (FRANCIA) (ITALPRESS) – Giacomo Nizzolo si aggiudica la medaglia d’oro al termine della prova in linea Elite maschile ai campionati europei di ciclismo di Plouay, in Francia. Il corridore brian ...

Ciclismo, Nizzolo è campione europeo

Grande festa per il ciclismo azzurro a Plouay. Grande soddisfazione per il ciclismo azzurro agli Europei in corso a Plouay, Francia. Giacomo Nizzolo, che ha appena vinto il titolo italiano, ha conquis ...

PLOUAY (FRANCIA) (ITALPRESS) – Giacomo Nizzolo si aggiudica la medaglia d’oro al termine della prova in linea Elite maschile ai campionati europei di ciclismo di Plouay, in Francia. Il corridore brian ...Grande festa per il ciclismo azzurro a Plouay. Grande soddisfazione per il ciclismo azzurro agli Europei in corso a Plouay, Francia. Giacomo Nizzolo, che ha appena vinto il titolo italiano, ha conquis ...