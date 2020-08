Calciatore morto sul campo: colpo di calore mentre si allenava (Di mercoledì 26 agosto 2020) Questo articolo . Un giovane Calciatore è morto, ha avuto un colpo di calore mentre si stava allenando: il decesso è avvenuto dopo 10 giorni di agonia. Un giovane Calciatore di Guthrie, in Texas, è morto a seguito di un colpo di calore accusato sul campo, mentre si stava allenando. Il malore è avvenuto il 13 agosto, quando … Leggi su youmovies

Un giovane calciatore è morto, ha avuto un colpo di calore mentre si stava allenando: il decesso è avvenuto dopo 10 giorni di agonia. Un giovane calciatore di Guthrie, in Texas, è morto a seguito di u ...

