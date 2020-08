Boscaglia: “Castagnini sa cosa voglio. Palazzi e Rizzo? Rispondo così”. E su Crivello… (Di mercoledì 26 agosto 2020) È il giorno di Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della prima seduta di allenamento in programma quest’oggi a Petralia Sottana.Di seguito, le sue dichiarazioni."Castagnini sa quello che desidererei avere, conosce perfettamente le caratteristiche che servono alla nostra causa. Palazzi? Un giocatore che può fare bene, ha corsa e qualità che si adatterebbero benissimo nel centrocampo a quattro. Oggi sono tutti utili ma vedremo col passare del tempo cosa accadrà in campo, che alla fine è l'unico giudice. Crivello a sinistra? Al momento è una lettura corretta ma non sarà così anche in futuro perché dovremo prendere un laterale, Roberto è un giocatore importante che può fare tanti ruoli. Se ci sono ... Leggi su mediagol

