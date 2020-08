Atlantia brillante in Borsa. Spin-off ASPI sempre più vicino (Di mercoledì 26 agosto 2020) (TeleBorsa) – Stringono i tempi per lo Spin-off di Autostrade dalla controllante Atlantia. Sarebbe in calendario il 3 settembre un CdA straordinario per riprendere in mano la questione dell’uscita dal capitale di ASPI, primo passo per l’ingresso di nuovi soci (CDP ed altri investitori interessati) e per l’IPO. Secondo Il Sole 24 Ore, il Consiglio esaminerà la questione con una “doppia opzione”: scissione proporzionale della controllata o vendita dell’intera partecipazione dell’88%. Seguirà a breve l’assemblea per il via libera all’operazione. L’obiettivo è mettere a punto un’operazione che dia “certezze” al mercato sia in termini di tempi che di trasparenza e garantisca tutti gli stakeholder. Un’operazione ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Stringono i tempi per lo spin-off di Autostrade dalla controllante Atlantia. Sarebbe in calendario il 3 settembre un CdA straordinario per riprendere in mano la questione dell'uscita dal

Dopo una prima parte di seduta in ribasso, le Borse europee hanno trovato lo spunto per portarsi sopra la parità, ma perdono comunque slancio rispetto all'inizio della settimana. Così Milano, che nell

