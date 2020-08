Andrea Iannone paparazzato in compagnia di Soleil Sorge (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sarebbe nata una nuova coppia e si tratta di Andrea Iannone e Soleil Sorgè che sembrano molto vicini nelle foto esclusive pubblicate dal settimanale “Chi”. Iannone e la Sorge si conoscono da tempo, da quando lui faceva coppia con Belen e lei con Jeremias, ma a quanto pare la scintilla tra di loro è scattata durante una vacanza in Sardegna. Andrea Iannone per un periodo di tempo ha fatto coppia con Giulia De Lellis, ma alla fine la coppia è scoppiata. Iannone per rilassarsi si è concesso qualche giorno in Sardegna, è lì che ha incontrato Soleil, anche lei in vacanza tra gite in barca e pranzi in ristoranti esclusivi. Iannone e la Sorgè hanno trascorso insieme ... Leggi su people24.myblog

