Agguato nella notte a Torre Annunziata, 24enne ferito con cinque colpi di pistola: IL NOME (Di mercoledì 26 agosto 2020) Paura a Torre Annunziata, in piazza Ernesto Cesaro, dove un giovane è stato raggiunto da tre colpi alla gamba sinistra e da colpi a quella destra. La scorsa notte a Torre Annunziata (Napoli), pochi minuti dopo la mezzanotte, un uomo è stato ferito da colpi d’arma da fuoco in piazza Ernesto Cesaro. L’uomo, trasportato al … Leggi su 2anews

neifatti : Agguato nella notte a Torre Annunziata - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Agguato nella notte, uomo colpito da una raffica di spari - NapoliToday : #Cronaca Agguato nella notte, uomo colpito da una raffica di spari - iconameteo : Con la perturbazione numero 6 di agosto ormai alle spalle, prevale il cielo sereno oggi sull'Italia. Temperature in… -

Ultime Notizie dalla rete : Agguato nella

Agguato nella notte nel centro di Torre Annunziata. Francesco De Angelis, giovane pusher e noto alle forze dell’ordine, è stato gambizzato in pieno centro da due persone. L’episodio – come raccontato ...Agguato nella notte a Torre Annunziata. Un uomo è stato colpito alle gambe poco dopo la mezzanotte da tre colpi di pistola a piazza Cesaro, non lontano dal monumento ai caduti. Una scia di sangue in p ...