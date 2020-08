Addio ad Angelo Ratti, ex deportato politico a Mauthausen. “Testimone delle nefandezze nazifasciste per migliaia di giovani” (Di mercoledì 26 agosto 2020) È morto a Milano, a 94 anni, Angelo Ratti, ex deportato politico a Mauthausen e Gusen. È stato “per tantissimi anni testimone prezioso della deportazione di fronte a migliaia e migliaia di ragazzi italiani”, commenta l’Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti (Aned) di Milano. I funerali si svolgeranno domani alle 11 al cimitero di Lambrate. “Al figlio e alla famiglia le condoglianze dell’Aned di Sesto San Giovanni -Monza”, scrive l’Associazione nazionale ex deportati. A ricordare la figura di Ratti è Roberto Cenati, presidente dell’Associazione nazionale partigiani (Anpi) di Milano. Ratti era nato a Cernusco sul Naviglio il 2 maggio del 1926. Per la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano

