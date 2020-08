Acne: così l’affrontano le star (Di mercoledì 26 agosto 2020) Che la soluzione migliore resti il non curarsi dell’acne, detto in altre parole #DGAF (dont’ give a fuck), è fuori discussione. Perché l’acne è democratica come la cellulite e ci accomuna tutte, Vip e Nip. Negli ultimi anni, poi, a supportare questa teoria sono nati diversi movimenti come quello datato 2018 dell’attivista e fondatrice di #freethepimple, Lou Northcote, che online ha iniziato a destigmatizzare l’acne aiutando chiunque ad accettare la propria pelle al naturale. E lo ha fatto invitando a mostrare foto non ritoccate, senza make-up o filtri. Anche le celebrities, chiamate all’appello, avevano risposto alla richiesta di #skinpositivity. E così modelle come Adwoa Aboah, Kendall Jenner e Iris Law, e persino Justin Bieber con i suoi 142 milioni di followers, hanno iniziato a dichiarare «pimples are in». Leggi su vanityfair

lan0ttestellata : Ho appena editato una mia foto perché mi si vedeva di profilo e quel lato del viso è pieno di cicatrici e segni ros… - ilariasa_ : Ma in che senso GDL si è portata via delle boccette di acqua del mare perché, a suo dire, fa bene all’acne e così i… - elinonloso : Il sole per l’acne cosí rimangono le macchie brava giulia - Jess88806499 : @Anna__polly @darkcupola @caio15921720 Immagino che tu abbia imparato qualcosa oggi darkcupola di ????o!!! ... per… - sirivsbl4ck : @smarvicious Qualcuno ha risposto a quel ragazzo dicendo “non è così facile, non si tratta dell’alimentazione” e lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Acne così Migliori Prodotti Pulizia Viso 2020 – Dopo 146 ore di ricerche e test DaySicilia