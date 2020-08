Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 11:30 (Di martedì 25 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2020 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A24 Roma TERAMO, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI; A NORD DELLA CAPITALE SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA ANCHE QUI NEI DUE SENSI; RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI CERVETERI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL6 Roma-CASSINO, FINO AL PROSSIMO 30 AGOSTO LA CIRCOLazioNE E’ INTERROTTA PER LAVORI NELLA TRATTA CIAMPINO-COLLEFERRO: A PARTIRE DALLE ORE 19 E FINO ALLE ... Leggi su romadailynews

