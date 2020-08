"Ugo Pari 30", il festival omaggio a Ugo Tognazzi - (Di martedì 25 agosto 2020) Fonte foto: ufficio stampa"Ugo Pari 30", il festival omaggio a Ugo Tognazzi 1Sezione: Spettacoli Tag: festival Roberta Damiata Si è concluso a Torvaianica "Ugo Pari 30", il festival che ha ricordato il grande Ugo Tognazzi a 30 anni dalla sua morte. L'appuntamento, che si è tenuto dal 21 al 23 agosto presso piazza Ungheria, in collaborazione con il Comune di Pomezia, ha avuto la direzione artistica a cura dei quattro figli di Ugo: Gianmarco, Ricky, Maria Sole e Thomas Robsahm. Tra i premiati, Michele Placido, Alessandro Haber e Lucia Mascino. Sono saliti sul palco, oltre ai figli di Ugo, anche Simona Izzo, Beppe Convertini, Filippo ... Leggi su ilgiornale

