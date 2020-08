Tollegno 1900 celebra 120 anni di eccellenza con la collezione tessuti A/I 2021/22 (Di martedì 25 agosto 2020) Tre denominatori comuni – comodità, performance e sostenibilità dei prodotti – per un unico obiettivo: accompagnare chi li indossa durante tutta la giornata garantendo comfort e agio senza scendere a compromessi con l’estetica. Questi i tratti della collezione tessuti Tollegno 1900 per l’A/I 2021/22 che, coniugando storicità e innovazione, ricerca e sperimentazione, interpreta appieno i valori dell’azienda. Il risultato sono prodotti che concorrono a creare uno stile senza tempo e sempre rispondente alle esigenze dell’uomo moderno. “L’uomo e la donna contemporanei cercano tessuti che avvolgono il corpo senza costrizioni, siano naturali per i filati utilizzati, regalino sensazioni piacevoli grazie alla loro ... Leggi su laprimapagina

Tollegno 1900, le radici sul Cervo e lo sguardo sul futuro. Il gruppo, fra i maggiori leader del settore tessile, compie 120 anni

TOLLEGNO 1900 CELEBRA 120 ANNI DI ECCELLENZA CON LA COLLEZIONE TESSUTI A/I 2021/22

