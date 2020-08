Terra dei Fuochi, Don Patriciello: “Ci state uccidendo lentamente” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDon Maurizio Patriciello, da sempre in prima linea nella lotta alla situazione disastrosa in cui versa la Terra dei Fuochi, ha scritto alcuni versi di denuncia su Facebook. Ecco cosa ha pubblicato il parroco di Caivano: “Dopo otto anni siamo allo stesso punto. se non peggio. morir di puzza ci state uccidendo lentamente miseramente stupidamente stiamo morendo noi, i vostri vecchi amici i vostri parenti la vostra stessa gente morir di puzza che morte ignominiosa che morte miserabile che vergognosa morte muoiono i nostri vecchi muoiono i bambini muoiono le donne belle muoiono i vicini puzziamo tutti ormai puzzano le nostre case puzzano le nostre strade puzzano le nostre chiese non fate piu’ gli ironici non dite piu’ menzogne ridiamo la ... Leggi su anteprima24

Terra dei fuochi, l'allarme da Caserta: «Nube tossica ogni sera, ci avvelena» Il Mattino Conte avverte i ministri: la scuola è responsabilità di tutti, non soltanto di Azzolina

Una riunione d’urgenza, non tanto perché si dovessero prendere decisioni immediate, ma perché crescono le preoccupazioni a tre settimane dalla riapertura delle aule scolastiche. E soprattutto perché a ...

