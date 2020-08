Quando si accese (in anticipo) la fiaccola delle Olimpiadi di Roma 1960 (Di martedì 25 agosto 2020) Non vedeva nulla. Non sentiva nulla. Non provava nulla. Aveva un solo pensiero: non sbagliare nulla. Un piede dopo l’altro, passi corti e sicuri, senza indugiare, senza scivolare, senza inciampare. Trecentocinquanta metri, dal sottopassaggio che va dallo Stadio dei Marmi fin dentro lo Stadio Olimpic Leggi su ilfoglio

Non vedeva nulla. Non sentiva nulla. Non provava nulla. Aveva un solo pensiero: non sbagliare nulla. Un piede dopo l’altro, passi corti e sicuri, senza indugiare, senza scivolare, senza inciampare. Tr ...

Lascia un limone per cinque minuti nel microonde acceso. Il risultato è strabiliante

. A volte le soluzioni ai problemi sono proprio sotto il nostro naso. Ma non sempre ce ne accorgiamo. È necessario conoscere tutte le potenzialità degli oggetti intorno a noi per rendersene conto. Per ...

