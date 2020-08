Outriders - prova (Di martedì 25 agosto 2020) Di Outriders, ormai, si è già avuto modo di parlare. Il looter shooter dei riconoscibilissimi polacchi di Painkiller, Bulletstorm e Gears of War: Judgement, si è mostrato alla stampa già in un paio di occasioni, rivelando nitidamente la sua natura.Sin da principio si è respirata l'ambizione del progetto, che quantomeno sulla carta punta ad offrire un'esperienza di gioco non soltanto fedele allo stile di shooting frenetico e galvanizzante del team di Varsavia, ma anche piuttosto espansiva, narrativamente strutturata e infarcita di una marcata vena RPG. Oltre che cooperativa, naturalmente.Le sensazioni, tuttavia, hanno già avuto modo di trasformarsi in considerazioni un tantino più assertive dal momento che ad oggi e ad ormai una manciata di mesi dal rilascio del titolo, di ore su di esso ne abbiamo potute passare ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Abbiamo provato nuovamente Outriders, la nuova IP degli autori di Bulletstorm e Gears of War: Judgement. -

Ultime Notizie dalla rete : Outriders prova Outriders: alla scoperta della classe Technomancer Everyeye Videogiochi Abbiamo provato l’ultima classe del gioco, il Technomancer

Abbiamo avuto la possibilità di provare ancora una volta il nuovo lavoro di People Can Fly, mettendo le mani sull'ultima classe: il Technomancer. Che Square Enix stia puntando parecchie delle sue fich ...

Outriders: alla scoperta della classe Technomancer

In arrivo a fine anno anche su PS5 e Xbox Series X, Outriders è senza dubbio un looter shooter cooperativo molto atteso, e questo non solo perché a curarne lo sviluppo sono i ragazzi di People Can Fly ...

Abbiamo avuto la possibilità di provare ancora una volta il nuovo lavoro di People Can Fly, mettendo le mani sull'ultima classe: il Technomancer. Che Square Enix stia puntando parecchie delle sue fich ...In arrivo a fine anno anche su PS5 e Xbox Series X, Outriders è senza dubbio un looter shooter cooperativo molto atteso, e questo non solo perché a curarne lo sviluppo sono i ragazzi di People Can Fly ...