Numero limitato di spettatori alla Supercoppa Europea, la UEFA dice sì al test (Di martedì 25 agosto 2020) La UEFA ha aperto ad un Numero limitato di spettatori per la Supercoppa Europea in programma il prossimo 24 settembre. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale: “Il Comitato Esecutivo dell’UEFA ha deciso oggi di consentire che la Supercoppa Europea 2020 si disputerà il 24 settembre 2020 a Budapest con un Numero ridotto di spettatori – fino al 30% della capienza dello stadio – al fine di studiare con precisione l’impatto degli spettatori sul protocollo UEFA Return to Play”. In campo Bayern Monaco-Siviglia. “È stato confermato che tutte le altre partite UEFA – prosegue la nota ... Leggi su calcioweb.eu

La stagione 2020 si chiude il 13 dicembre. Gli organizzatori hanno specificato che alcuni Gp saranno aperti al pubblico, ma con un numero limitato di spettatori Si arricchisce il programma di Formula ...

