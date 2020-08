Napoli, Castel di Sangro: domani la presentazione di Osimhen e Rrahmani (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl ritiro di Castel di Sangro è partito da meno di un giorno, eppure per il Napoli è già tempo di presentazioni. Il club ha riferito che domani, mercoledì 26 agosto, alle ore 15.00 è prevista la conferenza stampa dei due nuovi acquisti azzurri: Amir Rrahmani e Victor Osimhen. 🎙 domani alle ore 15:00, presso il Palasport di Castel di Sangro, si terrà la conferenza stampa di presentazione di @victorOsimhen9 e Amir #Rrahmani#SSCNSummer20 #Abruzzo20💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/vWhqDyEEPp — Official SSC Napoli (@sscNapoli) August 25, ... Leggi su anteprima24

