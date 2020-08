Migranti, ordinanza Musumeci: “Roma impreparata, a Viminale data massima disponibilità” (Di martedì 25 agosto 2020) L’ordinanza Musumeci in Sicilia tiene banco nel dibattito politico. Anche perché uno degli articoli del contestato provvedimento prevedeva lo sgombero dei centri di accoglienza siciliani entro le 24 di ieri, 24 agosto, con trasferimento dei Migranti in “altre regioni”. Operazione, come abbiamo sottolineato, impossibile da svolgere senza il consenso ed il supporto del Ministero degli Interni. “Roma impreparata, al Viminale abbiamo dato la massima disponibilità”, ha detto il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci questa mattina in diretta a Sky Tg24. >> Sicilia ordinanza Musumeci, Mule (FI): “Atto di difesa per cittadini e Migranti” “A questo ... Leggi su urbanpost

