Mercedes, Wolff: “Se dovessimo essere più limitati in qualifica, allora saremo più forti in gara” (Di martedì 25 agosto 2020) Nel GP del Belgio in programma questo weekend sulla pista di Spa sarà consentito per l’ultima volta l’utilizzo, in qualifica, del ‘manettino’. Da Monza infatti la Fia ha stabilito lo stop alle doppie mappature dei motori. Tutto ciò però non preoccupa il team principal della Mercedes, Toto Wolff: “Non ci mancano le prestazioni al sabato, in qualifica avevamo un bel margine e il divieto di alcune modalità di propulsione ci aiuterà effettivamente in gara. Se riesci a evitare di danneggiare il tuo propulsore in quei pochi giri di qualifica che hai a disposizione in Q3, poi le misurazioni dei danni scendono drasticamente: 5 giri di qualy mode non effettuati ci danno 25 giri di prestazioni in più in gara, e questo è qualcosa che ... Leggi su sportface

Nelle ultime settimane la Mercedes è spesso finita sotto accusa e si è presa le copertine a prescindere dagli evidenti meriti nella progettazione di una vettura che sta dominando il campionato.

