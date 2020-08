"Meno dramma, più mamma". Kellyanne Conway, ne sei sicura? (Di martedì 25 agosto 2020) Meno dramma, più mamma: questo slogan è stato scelto da Kellyanne Conway nel comunicare le dimissioni da consigliera di Donald Trump a seguito di dissapori familiari. Non solo il marito capeggia la fronda dei repubblicani antitrumpisti, con conseguenze facilmente intuibili sulla pace domestica, ma l Leggi su ilfoglio

