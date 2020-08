Marsiglia: altri tre casi di positività da COVID-19 (Di martedì 25 agosto 2020) Mentre la partita di apertura del campionato di Ligue1 contro il Saint-Etienne è stata rinviata lo scorso fine settimana dopo la scoperta di quattro casi, l’Olympique Marsiglia ha appena annunciato tre nuovi casi sospetti di COVID-19 all’interno della squadra. La partita di domenica a Brest sembra minacciata. Durante il processo di controllo è stata contattata la commissione LFP. Spetterà a lei decidere se posticipare o meno la partita di domenica in programma a Brest. ́ L’Olympique de Marseille vient d’apprendre que 3 nouvelles suspicions de cas de #COVID19 ont été détectées au sein de son effectif professionnel. Le club a contacté ce jour la commission @LFPfr prévue à cet effet. ... Leggi su alfredopedulla

Ci sono tre nuovi casi sospetti di Covid-19 nell'Olympique Marsiglia. Lo comunica il club francese, spiegando di aver già informato l'apposita commissione della Lega calcio francese e le autorità sani ...

Il PSG conferma la maledizione delle francesi in Champions League che non alzano la coppa dal lontano 1993 quando il Marsiglia superò il Milan. Una maledizione che sembra interminabile. Tra gli altri ...

Ci sono tre nuovi casi sospetti di Covid-19 nell'Olympique Marsiglia. Lo comunica il club francese, spiegando di aver già informato l'apposita commissione della Lega calcio francese e le autorità sani ...