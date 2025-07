La finale è andata via veloce e terribile come un brutto sogno. Quando si è svegliata, però, Amanda Anisimova aveva i piedi sull’erba di Wimbledon col piatto della sconfitta in mano, e non era un sogno: aveva giocato la finale a Wimbledon e aveva perso 6-0, 6-0. Ora aveva il microfono davanti a un intero stadio, fatto di persone deluse e che di certo avevano pagato troppo per quella partita così veloce. Ora la guardavano, aspettando il suo discorso. Stai ascoltando le puntate-mini di Quiet Please su Wimbledon riservate agli abbonati? Se ancora non lo hai fatto, abbonati a Ultimo Uomo per recuperarle tutte. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La sconfitta straziante di Amanda Anisimova