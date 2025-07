Quanti soldi ha davvero il Napoli?

Il secondo scudetto in tre anni è stato suggellato, a Napoli, da una prova di forza vista raramente nel contesto della Serie A. Il presidente Aurelio De Laurentiis è riuscito a convincere Antonio Conte a non uscire dal contratto e a tornare alla Juventus, il “club della vita” del tecnico pugliese e il cui approdo sembrava talmente scontato da aver colto la stessa dirigenza della Juventus impreparata. Da fuori sembra un epilogo naturale: la squadra scudettata che trattiene il tecnico nonostante la corte della quarta in classifica. In superficie sembra una cosa scontata, ma dimostra come siano stati scardinati gli equilibri di potere della Serie A. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Quanti soldi ha davvero il Napoli?

In questa notizia si parla di: napoli - quanti - soldi - davvero

Raspadori titolare? Quanti punti ha fatto il Napoli quando è partito dall’inizio - Jack Raspadori potrebbe partire titolare nella sfida tra Napoli e Torino, ma quanti punti hanno fatto gli azzurri quando l’attaccante ha iniziato dal primo minuto? I numeri Il Napoli ha il destino nelle proprie mani e non potrà fallire la sfida contro il Torino in programma domani sera, 27 aprile, a partire dalle 20.

Delirio Napoli, quanti tifosi a Capodichino: entusiasmo incredibile! (VIDEO) - Folla di tifosi a Capodichino in attesa dell’arrivo del Napoli di ritorno da Lecce: quanto entusiasmo, VIDEO stupendo.

Napoli, quanti punti mancano per lo Scudetto. Raspadori è l'uomo in più, 5 goal per un +10 in classifica - Sette punti per il trionfo. Indipendentemente da quello che farà l`Inter da qui alla fine del campionato.

La moglie del calciatore hanno detto di no Addio per soldi, a Napoli non era mai successa una cosa del genere Amore puro, la nostra città gli è entrata davvero nel cuore https://bit.ly/4kVyYaa Vai su Facebook

Il Napoli vince e ha conti sani, come fa e quanto può davvero spendere nel calciomercato estivo? Vai su X

Quanti soldi ha davvero il Napoli?; Lo scudetto del Napoli vale 230 milioni: a chi vanno; Perché Conte ha deciso di restare al Napoli: come lo ha convinto De Laurentiis, non solo soldi.

Napoli, quanto vale davvero Osimhen? Soldi, anarchia e nervosismo: perché nessuno lo vuole (per ora) - Era il capocannoniere della Serie A, aveva riportato lo Scudetto a Napoli dopo 30 anni, era il volto. Secondo calciomercato.com

Quanti soldi ha speso il Napoli per il calciomercato 2022? - Quanti soldi ha il Napoli per il calciomercato: lo Scudetto come veicolo per nuovi investimenti Luciano Spalletti (Ansa) C’è poi la cifra che il club del Napoli intasca dalla vittoria in ... Si legge su calciomercato.it