La fossa comune degli 800 neonati figli di donne single l’Irlanda fa i conti con il suo passato

Roma, 15 luglio 2025 – In Irlanda si fanno i conti con un passato oscuro. Sono iniziati ieri gli scavi nel sito di Tuam, dove un’ex casa di accoglienza cattolica per donne non sposate nascondeva i resti di 796 neonati. L’obiettivo è quello di r ecuperare i corpi, identificarli e, se possibile, restituirli alle rispettive famiglie. Scavi a Tuam. Un team di 18 persone, tra cui archeologi, antropologi e specialisti forensi, è pronto a cercare giustizia per i bambini sepolti nei pressi della Bon Secours Mother and Baby Home, nel cuore della contea di Galway. A guidare il comitato sarà Daniel MacSweeney, ex inviato del Comitato internazionale della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La fossa comune degli 800 neonati figli di donne single, l’Irlanda fa i conti con il suo passato

