Esposito Inter i nerazzurri blindano Francesco Pio! Chivu lo vuole con sé | già respinte 13 offerte per l’attaccante!

Esposito Inter, il talento classe 2005 resta a Milano: blindato con il rinnovo e promosso in prima squadra da Chivu. L’ Inter ha deciso di puntare forte su Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005, che farĂ parte della rosa 20252026 guidata da Cristian Chivu. Un segnale chiaro verso il futuro, maturato ben prima del gol decisivo segnato al River Plate nella semifinale del Mondiale per Club. Un lampo che ha confermato quanto giĂ stabilito: Esposito resta a Milano, senza passaggi in prestito. Il centravanti, originario di Castellammare di Stabia, è stato protagonista di un vero e proprio assalto di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito Inter, i nerazzurri blindano Francesco Pio! Chivu lo vuole con sĂ©: giĂ respinte 13 offerte per l’attaccante!

Un gol da vero centravanti. Francesco Pio Esposito ha sbloccato la gara vinta dall'Inter contro il River Plate al Mondiale per Club e, magari, ha cambiato il suo futuro. Mister Chivu lo conosce dai tempi della Primavera e, sebbene abbia chiesto anche Bon

L'Inter ha rifiutato circa 15 offerte per Francesco Pio Esposito.

Inter, Chivu: Pio Esposito è pronto, ecco le condizioni di Thuram e Dumfries; Capello: Vede la porta, è strutturato e Chivu lo conosce: Inter, Pio Esposito merita fiducia; Inter, Pio Esposito affaticato. Thuram recuperato per il Fluminense.

Esposito e i 13 no: il nuovo ciclo dell’Inter riparte da lui – CdS - In Primavera doveva partire ancora per farsi le ossa, ma in estate, con l'arrivo di Cristian Chivu (suo maestro e mentore) tutto è cambiato. Come scrive inter-news.it

Inter, Taremi toglie il disturbo: l'iraniano è sul mercato, ecco chi vuole Chivu al suo posto - Addio Taremi: l'Inter ha messo il giocatore sul mercato e il diretto interessato si è arreso all'idea di un trasferimento. Si legge su sport.virgilio.it