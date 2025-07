L' incoronazione

Sull’uno pari e palla break per Sinner, nel quarto set, il tennista italiano colpisce di rovescio su una seconda piuttosto morbida di Carlos Alcaraz. Un lungolinea perfetto che muore a pochi centimetri dalla riga interna e su cui nemmeno le gambe frullanti dello spagnolo possono arrivare. Una partita di tennis è fatta di molti punti ed è difficile sceglierne uno veramente decisivo, ma con sereno distacco potremmo dire che è stata quella risposta lungolinea il punto che ha più avvicinato la coppa dorata di Wimbledon nelle mani di Jannik Sinner. 35 giorni fa un rovescio molto simile era uscito di pochissimi centimetri, l’occasione forse più clamorosa dei tre championship point salvati da Alcaraz nella finale del Roland Garros. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - L'incoronazione

