Guardia Lombardi sospeso il Consiglio nominato il Commissario

Tempo di lettura: < 1 minuto Con provvedimento in data di ieri il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, ha sospeso il consiglio comunale di Guardia Lombardi, nominando il Viceprefetto Antonio Incollingo  commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune, in attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento definitivo con decreto del presidente della repubblica. Guardia, maggioranza e minoranza insieme sfiduciano il Sindaco L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Guardia Lombardi, sospeso il Consiglio nominato il Commissario

In questa notizia si parla di: guardia - lombardi - sospeso - consiglio

Guardia dei Lombardi, fine corsa per il sindaco Siconolfi - A Guardia dei Lombardi, in Alta Irpinia, la giornata si è aperta con un atto che non ammette repliche e non chiede spiegazioni: una mozione di sfiducia, firmata da sei consiglieri comunali, ha posto fine all’amministrazione del sindaco Francantonio Siconolfi.

Sospeso il Consiglio comunale di Guardia Lombardi - Con provvedimento in data di ieri, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, ha sospeso il Consiglio comunale di Guardia Lombardi.

Hai mai visitato Podere Lovolio? Un angolo di Massarosa avvolto da un’atmosfera magica e dal fascino sospeso. Un’oasi di pace tra arte, natura e spiritualità dov’è possibile: Ammirare tute le originali opere d’arte sparse tra aree verdi, uliveti e angoli ze Vai su Facebook

Guardia Lombardi, sospeso il Consiglio arriva il Commissario; Sospeso il Consiglio comunale di Guardia Lombardi.

Dimissioni nella maggioranza: sciolto il consiglio comunale a Guardia Lombardi - L'articolo Dimissioni nella maggioranza: sciolto il consiglio comunale a Guardia Lombardi proviene da OttoPagine. Si legge su msn.com

Sospeso il Consiglio comunale di Guardia Lombardi: nominato Commissario prefettizio - Con provvedimento in data di ieri il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, ha sospeso il Consiglio comunale di Guardia Lombardi, nominan ... Segnala irpinianews.it