Avete sentito la frecciatina di Gerry Scotti contro Stefano De Martino e Affari Tuoi? Frase al veleno!

La sfida tra Rai e Mediaset si accende ancora una volta, e questa volta al centro del dibattito c’è Gerry Scotti, che con poche parole ha scatenato il gossip televisivo. Il popolare conduttore, tornato al timone de La Ruota della Fortuna, non ha risparmiato una pungente stoccata verso il rivale Stefano De Martino e il suo seguitissimo Affari Tuoi. Le sue dichiarazioni, pronunciate sia durante la prima puntata che in un’intervista successiva, stanno facendo il giro dei social e alimentano il confronto tra due modi molto diversi di intendere il game show. Gerry Scotti e l’affondo ad Affari Tuoi di Stefano De Martino: ecco cosa ha detto. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Avete sentito la frecciatina di Gerry Scotti contro Stefano De Martino e Affari Tuoi? Frase al veleno!

In questa notizia si parla di: gerry - scotti - avete - sentito

Mediaset rinnova con Gerry Scotti e annuncia nuovi progetti per Canale 5 - La nota azienda Mediaset ha reso nota una decisione importante: il prolungamento del legame professionale con Gerry Scotti.

Gerry Scotti si prepara a nuove sfide televisive - Il conduttore iconico di Mediaset abbandona la giuria di Tu Si Que Vales per nuovi progetti. Leggi tutto Gerry Scotti lascia Tu Si Que Vales: novitĂ in arrivo per Mediaset su Donne Magazine.

Tv, Caduta Libera torna domani per il 10o anno: l’annuncio di Gerry Scotti - Domani su Canale 5 torna Caduta Libera con i suoi concorrenti, il suo campione, le sue botole ed un nuovo avvincente gioco finale

Il 24 giugno Torino celebra il suo Santo Patrono con un evento straordinario che unisce per la prima volta concerto e spettacolo pirotecnico in piazza Vittorio Veneto. All'evento "Torino is fantastic", condotto da Gerry Scotti e con guest star internazionale Shagg Vai su Facebook

Gerry Scotti a RTL 102.5: Ho sentito tante belle canzoni, molti tormentoni ma anche pezzi con grandi messaggi; Il Festival a Mediaset? Gerry Scotti: «Mai sentito parlare di un’operazione del genere»; ?Gerry Scotti: «La Corrida di Amadeus? Si camuffano da eventi i ritorni di cose già viste».

Gerry Scotti grúfir á Affari Tuoi: hvað gerðist í beinni? - Non crederai mai a cosa ha detto Gerry Scotti durante la prima puntata de La Ruota della Fortuna! Lo riporta notizie.it

Gerry Scotti usa parole durissime contro Affari Tuoi: affondo al programma di Stefano De Martino - Gerry Scotti ha affondato la trasmissione di Stefano De Martino, Affari Tuoi: parole dure e consapevoli da parte del conduttore Mediaset. Riporta donnapop.it