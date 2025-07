Arena alla Roma il 2009 pronto alla firma | beffati Napoli e non solo

Primi giorni di ritiro estivo tra sorrisi e fatica, per una Roma messasi finalmente al lavoro per una stagione che si prospetta lunga e faticosa. Per renderla memorabile serva anzitutto un mercato all'altezza, quello che fino ad ora ha visto il club assente alla voce nuovi innesti, anche se ciò è destinato a non perdurare: la priorità è Wesley, quell'esterno destro che Gasperini brama con tutto se stesso da tempo, mentre a centrocampo si lavora sia a Richard Rios, obiettivo numero uno, che ad un El Aynaoui forte di accordo con i giallorossi. La prima ufficialità però potrebbe arrivare per un classe 2009 dal talento cristallino.

Roma, la richiesta del Pescara per Arena: giallorossi avanti nella corsa al baby talento - La Roma guarda al futuro e stringe per Antonio Arena, baby attaccante del Pescara, classe 2009, protagonista di una stagione da record con la maglia biancazzurra.

Calciomercato Roma, accordo trovato e addio Napoli: sta per firmare con i giallorossi.

Calciomercato Roma, accordo verbale col Pescara per Arena: martedì le firme - Talentuoso attaccante 16enne, classe 2009, Arena è pronto a trasferirsi a Trigoria dopo essere diventato il più giovane di sempre a debuttare e segnare nel calcio professionistico italiano ... Lo riporta msn.com