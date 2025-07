Caivano bimbo morso da ragno violino operato per necrosi Cosa fare in caso di puntura

Un bambino di 4 anni di Caivano, in provincia di Napoli, è stato operato all'ospedale Santobono del capoluogo campano per una necrosi causata da un morso di ragno violino su una coscia. Il piccolo sarebbe stato ricoverato agli inizi di luglio e, da quanto si apprende dai media locali, adesso dovrebbe essere fuori pericolo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Caivano, bimbo morso da ragno violino operato per necrosi. Cosa fare in caso di puntura

Bambino di Caivano morso dal ragno violino. Il piccolo è stato operato e sta bene - L'infettivologo Matteo Bassetti spiega come comportarsi in questi casi: stare calmi, monitorare l’evoluzione dell’area colpita e rivolgersi subito ai sanitari. Come scrive quotidiano.net