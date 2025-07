Metriks AI acquisisce la maggioranza di Fanizza Group

Arezzo, 15 luglio 2025 –  Metriks AI S.p.A. S.B. (“Metriks” o “Società ”), AI Data Company specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B innovative basate sui dati e potenziate dall’intelligenza artificiale, secondo un paradigma “Service as a Software”, con sede a Saione, annuncia l’acquisizione della maggioranza (60% del capitale sociale) di Fanizza Group S.r.l. (di seguito, “Fanizza”), realtĂ attiva nel supportare imprese e professionisti nel loro percorso di evoluzione digitale attraverso prodotti e servizi tecnologici, sia in ambito hardware che software. Tiziano Cetarini, CEO di Metriks, ha commentato: “Annunciamo con orgoglio l’acquisizione di Fanizza, un ulteriore tassello del nostro percorso di crescita, in totale coerenza rispetto a quanto annunciato poco piĂą di un mese fa in occasione dello sbarco sul mercato Euronext Growth Milan. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Metriks AI acquisisce la maggioranza di Fanizza Group

