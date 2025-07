Ucraina Trump | Invieremo nostre armi ma sarà Ue a pagarle sotto gestione Nato Usa non spenderanno più soldi per questo - VIDEO

Il tycoon è pronto a fornire "le migliori armi" all'Ucraina, oltre a sanzioni del 100%, pur non spendendo un soldo Sul conflitto in Ucraina, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Usa invieranno le loro armi a Kiev, ma che sarà l'Europa a pagarle, sotto la gestione della N. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Trump: "Invieremo nostre armi ma sarà Ue a pagarle sotto gestione Nato, Usa non spenderanno più soldi per questo" - VIDEO

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - (Adnkronos) – La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche.

Russia-Ucraina, il nuovo avvertimento di Mosca: “Armi nucleari se l’Occidente ci aggredisce” - La Russia potrebbe ricorrere all’uso di armi nucleari in risposta a un’aggressione da parte di Paesi occidentali.

L'Italia invierà nuove armi all'Ucraina - Mentre Mosca rimanda al mittente, bollandole come "inaccettabili", le richieste dei leader europei che avevano chiesto alla Russia una tregua di 30 giorni, l'Italia si prepara ad inviare a Kiev l'undicesimo pacchetto di aiuti militari.

.@paolomieli: "Sarà la Germania, l'Europa, la NATO, a comprare le armi dall'America per darle all'Ucraina, così Trump potrà dire al suo elettorato che lui non regala più armi all'Ucraina, ma che gliele comprano" Vai su X

Le armi di Trump a Kiev, il piano che aggira l'invio diretto all'Ucraina: "Sarà la Nato a pagarle" Vai su Facebook

Donald Trump: subito armi all'Ucraina, 50 giorni per la pace o pesanti dazi a Mosca - Estonia effettua i primi test con i sistemi di difesa Himars sull'isola di Saaremaa; Trump arma l’Ucraina e minaccia Putin: “50 giorni o dazi al 100%”; Guerra Ucraina Russia, Trump: Accordo in 50 giorni o sanzioni severe a Mosca.