Ascolti tv del 14 luglio Alberto Angela non può evitare Ilary Blasi

Lunedì 14 luglio si è aperta una nuova settimana televisiva con l’inevitabile scontro tra Alberto Angela che ha condotto su Rai 1 Noos – L’avventura della conoscenza e Ilary Blasi che su Canale 5 era al timone di Cornetto Battiti Live. Dopo la cocente sconfitta negli ascolti tv della scorsa settimana, Alberto Angela ha riprovato a scalare la classifica dello share. La puntata di Noos, andata in onda su Rai 1, si è occupata della terapia CAR-T, una nuova cura che sta sconfiggendo il Neuroblastoma, uno tra i più frequenti tumori infantili. Decisamente meno impegnativa la serata su Canale 5 dove Ilary Blasi e Alvin hanno condotto Cornetto Battiti Live. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 14 luglio, Alberto Angela non può evitare Ilary Blasi

In questa notizia si parla di: alberto - angela - ascolti - luglio

Ulisse, il piacere della scoperta: Alberto Angela racconta Istanbul, la città che visse tre volte - Alberto Angela guida il pubblico alla scoperta di Istanbul, la città che visse tre volte nel terzo episodio di Ulisse, il piacere della scoperta su Rai1: un viaggio nella storia di Bisanzio, Costantinopoli e della moderna Istanbul.

Ulisse, il piacere della scoperta: Alberto Angela racconta Istanbul, la città che visse tre volte - Alberto Angela guida il pubblico alla scoperta di Istanbul, la città che visse tre volte nel terzo episodio di Ulisse, il piacere della scoperta su Rai1: un viaggio nella storia di Bisanzio, Costantinopoli e della moderna Istanbul.

Alberto Angela, stasera su Rai 1 riparte “Noos”, svelato il primo ospite: le anticipazioni - News tv. Stasera su Rai 1 riparte “Noos”, svelato il primo ospite: bel colpo per Alberto Angela – La scienza diventa spettacolo e conoscenza: va in onda da lunedì 23 giugno su Rai 1 la nuova edizione di “Noos – L’avventura della conoscenza”, il programma ormai diventato un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di divulgazione.

Ascolti tv lunedì 7 luglio 2025, sfida Auditel in 1^ serata contro Noos di Alberto Angela, Nicola Porro e Battiti Live Vai su Facebook

Ascolti tv ieri lunedì 7 luglio chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela, Battiti Live e Nicola Porro; Stasera in tv (14 luglio): Alberto Angela e la ‘vendetta’ contro Ilary Blasi, Amadeus sorride; Ascolti tv del 7 luglio, Alberto Angela si scontra con Ilary Blasi.

Ascolti tv ieri (7 luglio): Ilary Blasi schiaccia Alberto Angela, Amadeus non svolta, Paperissima vola - Battiti Live parte con il 19,9% di share e vince in prima serata, Noos risale al 13,9%, benissimo gli Europei femminili di calcio: tutti i numeri e dati Auditel ... Lo riporta libero.it

Ascolti tv del 7 luglio, Alberto Angela si scontra con Ilary Blasi - Su Rai 1 Alberto Angela cerca di ottenere il podio degli ascolti tv con “Noos” ma su Canale 5 trova Ilary Blasi con “Cornetto Battiti Live”. Riporta dilei.it