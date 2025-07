Vasta operazione antidroga in Italia coordinata dalla Dia di Genova | arresti anche in Liguria

Vasta operazione antidroga in Italia, dalle prime ore dell'alba, di martedì 15 luglio 2025 coordinata dalla Direzione investigativa antimafia e antiterrorismo della procura della repubblica presso il tribunale di Genova, con arresti e misure cautelari in Toscana, Liguria e in Lombardia, in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: vasta - operazione - antidroga - italia

M.O., Israele avvia operazione di terra a Gaza su vasta scala - Roma, 18 mag. (askanews) – L’esercito israeliano ha avviato un’operazione di terra di vasta scala nel nord e nel sud di Gaza nell’ambito dell’operazione “Carri di Gedeone”.

Vasta operazione dei Carabinieri contro il riciclaggio di mezzi agricoli in Puglia, Campania e Calabria - Nella mattinata del 28 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Tricarico, supportati dall’Arma territoriale e dallo Squadrone Cacciatori Carabinieri di Puglia, hanno dato esecuzione a una vasta operazione di polizia giudiziaria su delega della Procura della Repubblica di Foggia.

Vasta operazione dei carabinieri: trovate 267 piante di cannabis e cunicoli sotterranei - Continuano senza sosta i controlli sui Monti Lattari alla ricerca di armi e soprattutto di droga, che in quelle zone e con il caldo si offre quale clima idea per la fioritura e poi l’essiccatura della cannabis indica.

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – È scattata poco prima dell’alba di oggi una vasta operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, e curata dagli uomini della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Reg #InCala Vai su Facebook

#Carabinieri e Dia in azione con #elicotteri e unità cinofile per smantellare una vasta rete criminale, sotto la guida della direzione investigativa antimafia Vai su X

Maxi operazione antidroga in Italia, arresti anche in Liguria; Maxi-operazione antidroga nel nord Italia e in Toscana; Criminalità giovanile, blitz polizia in tutta Italia con 73 arresti.

Maxi operazione antidroga in corso a Massa-Carrara, coinvolte altre tre province - CARRARA – È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione antidroga denominata "Tramonto" che interessa le province di Massa- Come scrive msn.com

Operazione antidroga e arresti tra Toscana, Liguria e Lombardia - E' in corso, dalle prime ore di stamattina, una vasta operazione antidroga, con esecuzione di misure cautelari, sul territorio delle province di Massa Carrara, Lucca, La Spezia ... Riporta msn.com