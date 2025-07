Hocus pocus 3 | aggiornamenti deludenti da sarah jessica parker

aggiornamenti sul progetto di “hocus pocus 3” e lo stato attuale dello sviluppo. Il ritorno della celebre saga di Hocus Pocus con un terzo capitolo rappresenta da tempo un argomento di grande interesse tra i fan e gli addetti ai lavori. Dopo l’annuncio ufficiale, avvenuto nel giugno 2023, che indicava la fase di sviluppo del film, sono trascorsi quasi due anni senza ulteriori conferme o dettagli concreti. Questo articolo analizza le ultime novitĂ riguardanti il progetto e il suo stato attuale. lo stato attuale dello sviluppo di “hocus pocus 3”. assenza di aggiornamenti ufficiali. Dopo l’annuncio iniziale, non sono stati comunicati nuovi sviluppi ufficiali da parte della Disney. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Hocus pocus 3: aggiornamenti deludenti da sarah jessica parker

Hocus pocus 3: novità e realità dopo due anni dall'annuncio ufficiale - aggiornamenti su hocus pocus 3: stato di sviluppo e prospettive future. Il franchise di Hocus Pocus, uno dei classici dell'animazione natalizia, ha suscitato grande interesse tra il pubblico con l'annuncio di un terzo capitolo.

Hocus Pocus 3: Sarah Jessica Parker condivide un deludente aggiornamento L'annuncio che Hocus Pocus 3 era in fase di sviluppo  è arrivato nel giugno 2023, meno di un anno dopo il debutto di Hocus Pocus 2 su Disney+, ma da quel momento non ci sono stati altri aggiornamenti ufficiali in merito.

