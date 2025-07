Abodi | Istituzioni italiane assenti a Wimbledon per Sinner? Può capitare di avere bisogno di un giorno in famiglia

Ha fatto discutere l’assenza di rappresentanti delle istituzioni italiane a Wimbledon per la finale disputata e vinta dal campione azzurro Jannik Sinner. Uno dei punti più alti della storia del nostro sport, considerando che mai un italiano aveva trionfato nel prestigioso torneo londinese. “Come ho vissuto la vittoria di Sinner a Wimbledon? Con l’emozione grande, a distanza, perché contrariamente a tante altre volte, questa volta non sono andato, capita anche a un ministro a volte di aver bisogno di fermarsi, di stare in famiglia”, ha dichiarato il ministro dello Sport Andreea Abodi. Una giustificazione che però ha convinto pochi, alimentando ulteriormente le polemiche. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Abodi: “Istituzioni italiane assenti a Wimbledon per Sinner? Può capitare di avere bisogno di un giorno in famiglia”

In questa notizia si parla di: abodi - istituzioni - italiane - wimbledon

A consolare Alcarez c’era il Re Felipe VI, a celebrare Sinner nessuno: la polemica per l’assenza delle istituzioni a Wimbledon. Abodi: «È stato spiacevole ma anche noi abbiamo impegni» - Quando al termine del match che lo ha visto uscire perdente contro Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ha ringraziato il Re Spagnolo Felipe VI per essere venuto a sostenerlo, molti tifosi italiani si saranno resi conto che al seguito del numero uno al mondo non c’era nessun rappresentante delle istituzioni italiane.

Abodi: "Sinner? Dispiace per l'assenza delle istituzioni a Wimbledon, ma esiste anche la famiglia" - Il Ministro dello sport a 'La Politica del Pallone': "Grande emozione ma anche noi a volte dobbiamo fermarci.

Sinner, istituzioni italiane assenti a Wimbledon. Abodi si giustifica: «Avevo bisogno di passare una giornata in famiglia» - In tanti, tra appassionati ed addetti ai lavori, hanno giustamente sottolineato l’assenza delle istituzioni italiane in occasione della finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Istituzioni italiane assenti a Wimbledon, Abodi: «Capita anche a un ministro di aver bisogno di stare in famiglia» Vai su X

Il ministro dello Sport, assente a #Wimbledon, si difende dopo le polemiche sull'assenza delle istituzioni italiane alla finale che ha visto #Sinner trionfare #Abodi: «Dispiace per l'assenza delle istituzioni italiane. Credo che la cosa più importante sia pot Vai su Facebook

Le istituzioni italiane assenti da Sinner a Wimbledon, Abodi: “Capita anche a un ministro di aver…; Abodi e la vittoria di Sinner a Wimbledon: «Non sono andato, a volte bisogna stare con la famiglia. Dispiace per l'assenza delle istituzioni italiane»; Abodi si giustifica: Sinner? Dispiace per l'assenza delle istituzioni a Wimbledon, ma esiste anche la famiglia.

Abodi: “Istituzioni italiane assenti a Wimbledon per Sinner? Può capitare di avere bisogno di un giorno in famiglia” - Ha fatto discutere l’assenza di rappresentanti delle istituzioni italiane a Wimbledon per la finale disputata e vinta dal campione azzurro Jannik Sinner. Si legge su tpi.it

Le istituzioni italiane assenti da Sinner a Wimbledon, Abodi: “Capita anche a un ministro di aver bisogno di fermarsi” - Con l’emozione grande, a distanza, perché contrariamente a tante altre volte, questa volta non sono andato, capita anche a un ministro a volte di av ... Segnala ilfattoquotidiano.it