Arezzo, 15 luglio 2025 – Due giorni di musica, birre artigianali, street food, spettacoli e intrattenimento per tutte le età Venerdì 18 e Sabato 19 luglio 2025 – dalle ore 19.00 fino a tarda notte? Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate foianese: la “Festa della Birra”, giunta alla sua quarta edizione, che si svolgerà venerdì 18 e sabato 19 luglio nel centro storico di Foiano della Chiana, in abbinamento alla Notte Bianca dello Shopping. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Foiano della Chiana in collaborazione con Confcommercio Arezzo, punta a valorizzare il borgo attraverso un format che unisce intrattenimento, promozione del territorio e valorizzazione dei migliori birrifici artigianali italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa della birra, due giorni di musica, birre artigianali, street food, spettacoli e intrattenimento per tutte le età

A Lumellogno torna la festa della birra - Due giorni di festa della birra sabato 17 e domenica 18 maggio a Lumellogno a Novara con Pro loco e parrocchia.

La Festa della Birra slitta. Stand aperti da domenica - A Gatteo Mare cambio di programma per il primo ‘ Gatteo Mare Country & Beer Festival ’ in programma sabato 26 e domenica 27 aprile, il primo evento del suo genere nella località, che promette di conquistare tutti gli appassionati di musica, ballo e buona cucina.

Luppoli, street food e musica: torna la 'Festa della birra' (in versione primaverile) - Per la prima volta in versione primaverile, a Ferrara arriva ‘Hop - Festa della Birra’, l'evento che unisce musica dal vivo, ottima birra e street food in un'atmosfera accogliente e coinvolgente.

Festival Europeo della Birra 2025 – Un festival per tutti! Piazza Mario Pagano, Potenza Dal 26 al 31 agosto 2025 Tutti i giorni dalle 18:00 ? Ingresso gratuito 6 giorni di festa, musica, sapori e birra da tutto il mondo! Torna l'evento più atteso dell'e Vai su Facebook

