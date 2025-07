Kolo Muani Juventus Comolli insiste | nei prossimi giorni nuovo contatto con il Paris Saint-Germain Due strategie in casa bianconera

in questa fase. La Juventus torna al tavolo con il Paris Saint-Germain per discutere il futuro di Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998 reduce da una stagione in prestito sotto la Mole. Secondo Tuttosport, nei prossimi giorni il direttore generale Damien Comolli  incontrerà la dirigenza parigina con un duplice obiettivo: cercare di chiudere l’operazione a condizioni sostenibili oppure ottenere tempo prezioso per sistemare alcune situazioni interne, in particolare la cessione di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, Comolli insiste: nei prossimi giorni nuovo contatto con il Paris Saint-Germain. Due strategie in casa bianconera

In questa notizia si parla di: muani - juventus - paris - saint

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - I bianconeri hanno condiviso un video ufficiale sulle proprie pagine, fornendo un indizio di mercato molto chiaro sui due attaccanti Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani (LaPresse) – SerieANews.

Kolo Muani Juventus ai titoli di coda? La Gazzetta dello Sport svela: «Non è più una priorità ». Cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juventus ai titoli di coda? La Gazzetta dello Sport svela: «Non è più una priorità ».

Juventus, Kolo Muani: "Se resto? Vedremo, qui sono felice" - Randal Kolo Muani, attaccante della Juventus, parla ai microfoni di DAZN dopo Lazio-Juventus 1-1. ILLUSIONE SFUMATA - `Dobbiamo continuare a.

Juventus, svolta Kolo Muani: lo scambio giusto per convincere il Paris Saint-Germain Cosa sta succedendo https://bit.ly/40hoxWq Vai su Facebook

La Juventus vuole tenere Kolo Muani, ma solo in prestito: prosegue la trattativa col PSG Vai su X

Kolo Muani e Conceiçao priorità della Juve: nuove offerte a Porto e PSG; Colpo di scena Juve: PSG alza il muro per Kolo Muani, Comolli cambia strategia!; Juventus e Kolo Muani: trattative in corso con il PSG per il futuro dell’attaccante.

Kolo Muani Juve: è stallo nell’affare col PSG, i parigini iniziano a guardarsi intorno. Cosa sta succedendo in queste ore e i possibili scenari - Cosa sta succedendo proprio in queste ore e i possibili scenari Il mercato Juve continua a lavorare sul fronte R ... Da juventusnews24.com

Juventus, svolta Kolo Muani: la cifra giusta per convincere il Paris Saint-Germain - Il club bianconero tenta il tutto per tutto per trattenere l'attaccante francese: i dettagli dell'affare con i parigini ... Scrive calciomercato.it