De Laurentiis può dormire sonni tranquilli | il Napoli è la big messa meglio in Serie A per il mercato Gazzetta

Fino ad ora, nessuno in Serie A ha speso quanto il Como in questa sessione estiva (112 milioni). Tra le big del massimo campionato italiano, è il Napoli il club messo meglio e che può spendere di più, secondo un'analisi della Gazzetta dello Sport. Il Napoli è la big messa meglio in Serie A per il mercato. Il quotidiano scrive nell'edizione odierna: Il Napoli è il club messo meglio. De Laurentiis ha sempre mobilitato grandi cifre nelle campagne trasferimenti (150 milioni l'anno scorso), autofinanziate grazie a una costante valorizzazione del talento. Dopo l'emergenza Covid, il club azzurro ha riportato 80 milioni di profitti nel 2022-23 e altri 63 nel 2023-24.

