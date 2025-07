F1 l’incontro segreto Verstappen-Wolff è una bufala Le foto assieme in barca sono del 2022!

Nei giorni scorsi, su molti mezzi di informazione, si è sparsa la voce di un “incontro segreto” tra Max Verstappen e Toto Wolff al largo della Sardegna. A corredo della notizia, sono apparse delle foto che ritraevano assieme il pilota olandese e il manager austriaco. Ebbene, in realtà ci troviamo di fronte a un eclatante caso di fake news. Lo spiega con dovizia di particolare la Bild, che di scoop se ne intende. Il tabloid tedesco era stato il primo a svelare come lo yacht di Verstappen e quello di Wolff fossero nelle stesse acque. Quelle sarde, appunto. Da lì è partita una serie di speculazioni e qualcuno ha tirato fuori delle immagini nelle quali i due erano ritratti assieme. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, l’incontro segreto Verstappen-Wolff è una bufala. Le foto assieme in barca sono del 2022!

