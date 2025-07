Sponz Fest torna a fine agosto | l’edizione 2025 sarà Eden

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo settimane di incertezze e voci contrastanti, è arrivata la conferma ufficiale: lo Sponz Fest 2025 si farĂ . E si chiamerĂ Sponz Eden, a evocare un luogo protetto, un rifugio poetico e visionario nel cuore dell’Alta Irpinia. Le date da segnare in agenda sono dal 28 al 30 agosto, e come da tradizione il borgo antico di Calitri si trasformerĂ in un palcoscenico a cielo aperto per tre giorni di musica, teatro, incontri, memoria e follia creativa. Ad annunciarlo è stato Vinicio Capossela, ideatore e direttore artistico della rassegna, attraverso i canali social ufficiali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

