Gemini sperimenta una funzione che potrebbe rendere obsoleto Circle to Search

Prosegue lo sviluppo di Gemini e presto potrebbe introdurre la funzione Tell me about this che replica il funzionamento di Circle to Search. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Gemini sperimenta una funzione che potrebbe rendere obsoleto Circle to Search

In questa notizia si parla di: gemini - funzione - potrebbe - circle

Google Drive accoglierĂ una funzione di Gemini per riassumere le modifiche ai documenti - Google Drive si appresta ad accogliere "Catch me up": una funzione di Gemini che offrirĂ una panoramica delle modifiche apportate ai documenti.

Google fonde Gemini Live e ricerca nella nuova funzione Search Live della AI Mode - Dopo i test di inizio mese, Google annuncia ufficialmente Search Live, portando le potenzialitĂ di Gemini Live all'interno della AI Mode.

Gemini ottiene un’altra popolare funzione di Google Assistant - Per l'app Google Gemini su Android arriva la possibilità di identificare i brani con l'aiuto di Ricerca Google L'articolo Gemini ottiene un’altra popolare funzione di Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Pixel Drop di luglio 2025: novità AI per Pixel 9 Pro, Circle to Search e Pixel Watch; Google spoilera l’integrazione di “Cerchia e cerca” in Gemini; Gemini Live: in arrivo funzione simile Cerchia e Cerca.

Gemini per Android finalmente si mette in pari con iOS - La funzione di ricerca nelle conversazioni di Gemini sta finalmente arrivando su Android, dopo essere stata implementata su web e iOS. Come scrive msn.com

Gemini fa sua un’altra funzione di Google Assistant - L'app di Gemini ora è in grado di trasmettere messaggi agli smart speaker e smart display della gamma Nest. Riporta tuttoandroid.net