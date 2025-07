Acerbi Inter futuro in bilico! L’eroe della Champions rischia l’addio Il punto del Quotidiano Sportivo

Acerbi Inter, da protagonista contro il Barcellona a nome in uscita: il club riflette sul futuro del difensore esperto. Il futuro di Francesco Acerbi all’ Inter resta tutto da definire. Il difensore centrale classe 1988, autore di una prestazione monumentale nella vittoria contro il Barcellona in Champions League lo scorso anno, si trova oggi in una posizione di attesa, con il club che non ha ancora preso una decisione chiara sulla sua permanenza. Secondo quanto riportato dal QS – Quotidiano Sportivo, Acerbi sta aspettando una comunicazione ufficiale dalla dirigenza nerazzurra. Il contratto è ancora valido, ma le riflessioni sono in corso. 🔗 Leggi su Internews24.com

