Una persona è stata travolta e uccisa da un treno sulla linea Asso-Milano | linea ferroviaria in tilt

Incidente a Ponte Lambro (Como): una persona è stata travolta e uccisa dal treno 612 (Asso 05:33 - Milano Cadorna 06:53). La circolazione ferroviaria è stata interrotta temporaneamente per consentire tutte le operazioni di soccorso e per i rilievi.

La 24enne è stata travolta sulle strisce pedonali a Porto Cervo, mentre andava a lavorare come babysitter Vai su Facebook

Persona travolta e uccisa da un treno all’alba: linea ferroviaria in tilt anche in Brianza; Tragedia a Ponte Lambro: persona travolta e uccisa da un treno all’alba; Treno travolge e uccide una 54enne alla stazione di Vittuone, sospesa la linea tra Novara e Rho.

Una 54enne è stata travolta e uccisa da un treno alla stazione di Vittuone (Milano) intorno alle 9:30 del 13 luglio

Una persona è stata travolta e uccisa da un treno: tutto è accaduto tra Manerbio e Verolanuova, in provincia di Brescia, dove ora la circolazione del traffico ferroviario è rallentato.