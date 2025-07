Tutti uguali tutti diversi a Mirabella Eclano un laboratorio per bambini tra emozioni e colori

Un pomeriggio all’insegna dell’ascolto, della creativitĂ e della crescita emotiva. Sabato 19 luglio, dalle 17:00 alle 19:00, va in scena il terzo appuntamento con “Tutti uguali, tutti diversi – Il viaggio delle emozioni”, laboratorio dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni, in Via Nazionale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Temptation Island: quanto guadagnano tentatori e tentatrici? Le cifre non sono uguali per tutti - Dietro il fascino e le dinamiche roventi del reality dell'estate di Canale 5, c'è anche il mistero dei compensi: di che cifre parliamo? Con l'estate arriva puntuale anche Temptation Island, il reality di Canale 5 che mette alla prova le coppie e accende le fantasie del pubblico.

Conte sul possibile candidato premier del centrosinistra: “Prematuro parlarne. A Genova possiamo vincere, i partiti non sono tutti uguali” - Un murale con due portuali che sventolano bandiere rosse, striscioni sull’antifascismo, e poi le signore che stanno in piedi nella sala bella piena e si spellano le mani per Roberto Scarpinato, ex pm che accusa il governo per oltre un’ora: “Vogliono abbattere la Costituzione con il premierato, svuotare la democrazia con le scarpe chiodate”.

Lollobrigida: «Sul terzo mandato le regioni non possono andare in ordine sparso: servono regole uguali per tutti. Siamo aperti al dialogo» - La linea è sempre quella del dialogo, tanto nella maggioranza quanto con l’opposizione. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, lo ribadisce anche rispetto al tema del terzo mandato dei governatori, che ieri ha visto l’impugnazione della legge del Trentino da parte del Consiglio dei ministri con la contrarietà della Lega.

Ma quanto ci siamo divertiti oggi? E poi, in questi giorni, ci hanno aiutato, proponendoci dei laboratori e preparandoci la tavola, i ragazzi dell' Iris accoglienza di Gallarate! Che bello scoprirsi uguali e diversi...milioni di pezzi unici Vai su Facebook

Centro Servizi Volontariato Rimini: Tutti uguali, tutti diversi - Dal 13 al 20 maggio a Rimini parte la prima edizione di Tutti uguali, tutti diversi , manifestazione promossa dal Centro di servizio per il volontariato Volontarimini , l associazione di volontariat ... Scrive vita.it

Diversamente uguali - Vita.it - L’ultima esperienza fatta per Agevolando – un laboratorio di quattro giorni sulla ricerca dei luoghi d’incontro dei giovani con una ventina di adolescenti e neomaggiorenni provenienti da ... Come scrive vita.it