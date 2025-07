Il piccolo Allen era congelato dentro | lo psicologo ha decifrato il silenzio come un codice segreto

Il piccolo Allen, il bambino scomparso per oltre 36 ore, qualche giorno fa, nei boschi fra Latte e Ventimiglia, fortunatamente ritrovato e dimesso dall’ospedale, ha riportato l’attenzione su un fenomeno poco conosciuto ma significativo nell’ambito dell’ autismo: il “congelamento emotivo” o shutdown. Durante la sua “fuga”, il piccolo, autistico, ha mostrato una straordinaria resistenza che gli ha permesso di sopravvivere senza cibo nĂ© acqua, nascondendosi in luoghi riparati lontano dai rumori e dalla confusione. Come se si fosse messo in modalità “risparmio energetico”. Lo shutdown autistico (la parola inglese vuol dire spegnimento) è uno stato di blocco mentale ed emotivo che può colpire le persone autistiche in risposta a un sovraccarico sensoriale, cognitivo o emotivo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

